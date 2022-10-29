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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 21:55 |
66
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Металлист

Во Львове состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги

29 октября 2022, 21:55 |
66
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Металлист
ФК Львов

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против «Металлиста».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Львов» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Металлист».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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