Украина. Премьер лига29 октября 2022, 21:55 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Металлист
Во Львове состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги
29 октября 2022, 21:55 |
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В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против «Металлиста».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Львов» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Металлист».
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