В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против «Металлиста».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Львов» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Металлист».