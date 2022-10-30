ВИДЕО. Робота кипит. Завацкая готова достигать новых вершин

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась видео с тренировок, на которых она усиленно готовится к новым турнирам.

Отметим, что 22-летняя украинка три недели не выходила на корт, после чего дошла до финала на 25-тысячнике ITF в Португалии.

Сейчас Завацкая занимает 322-е место в мировом рейтинге, хотя имеет личный рекорд – 103.