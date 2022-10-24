Завацкая не смогла выиграть трофей на 25-тысячника в Португалии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (Украина, WTA 322) уступила Виктории Хименес Касинцевой (Андорра, WTA 152) в финале хардового турнира серии ITF W25 в Лоле (Португалия).

ITF W15 Лоле. Хард. Финал

Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра) – 1:6, 4:6

Украинка дошла до финала на турнире ITF в одиночном разряде впервые с 2019 года и боролась за свой седьмой титул в 13-м финале за карьеру. Напомним, что в этом сезоне Катарина Завацкая выиграла два парных титула ITF W60 в Загребе и Сан-Себастьяне.