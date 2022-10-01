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ITF
01 октября 2022, 19:35 | Обновлено 01 октября 2022, 19:37
976
1

Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании

Катарина Завацкая вместе со своей напарницей обыграла испанок в финале

01 октября 2022, 19:35 | Обновлено 01 октября 2022, 19:37
976
1
Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании
Instagram. Завацкая и Большова

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вместе со своей напарницей Аленой Большовой (Испания) выиграла парный трофей на грунтовом 60-тысячнике в Испании.

ITF W60 Сан-Себастьян. Парный разряд. Грунт. Финал

Катарина Завацкая (Украина) / Алена Большова (Испания) – Анджела Фита Болуда (Испания) / Сулета Де Реалес (Испания) – 1:2 (отказ Болуда/Реалес).

После первых трех геймов испанки снялись. Отметим, что на турнире Завацкая и Большова сыграли только полуфинальный матч. В 1/8 и 1/4 финала у них не было соперниц, а в финале оппонентки отказались от продолжения игры.

В одиночном разряде Катарина не смогла выйти в полуфинал турнира.

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Сан-Себастьян. Завацкая вышла в четвертьфинал
ITF Сан-Себастьян Алена Большова Катарина Завацкая
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Источник Sport.ua
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