WTA30 сентября 2022, 13:57 |
183
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В полуфинал не прошла. Завацкая уступила на турнире в Испании
Украинка проиграла в двух сетах
30 сентября 2022, 13:57 |
183
2
Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела пробиться в полуфинал турнира ITF в испанском Сан-Себастьяне.
В матче 1/4 финала Завацкая уступила первой сеяной Юлии Грабер из Австрии в двух сетах - 4:6, 6:7.
В 1/8 финала Катарина обыграла Викторию Хименес Касинцеву в двух сетах.
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