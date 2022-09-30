В полуфинал не прошла. Завацкая уступила на турнире в Испании

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела пробиться в полуфинал турнира ITF в испанском Сан-Себастьяне.

В матче 1/4 финала Завацкая уступила первой сеяной Юлии Грабер из Австрии в двух сетах - 4:6, 6:7.

В 1/8 финала Катарина обыграла Викторию Хименес Касинцеву в двух сетах.