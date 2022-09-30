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WTA
30 сентября 2022, 13:57 |
183
2

В полуфинал не прошла. Завацкая уступила на турнире в Испании

Украинка проиграла в двух сетах

30 сентября 2022, 13:57 |
183
2
В полуфинал не прошла. Завацкая уступила на турнире в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела пробиться в полуфинал турнира ITF в испанском Сан-Себастьяне.

В матче 1/4 финала Завацкая уступила первой сеяной Юлии Грабер из Австрии в двух сетах - 4:6, 6:7.

В 1/8 финала Катарина обыграла Викторию Хименес Касинцеву в двух сетах.

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Катарина Завацкая ITF Сан-Себастьян
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Источник Sport.ua
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Spectra
Боролась, но Грабер просто сильнее.
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Andrey_1992
Шкода, але бій дала Грабер
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