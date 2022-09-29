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ITF
29 сентября 2022, 16:36 | Обновлено 29 сентября 2022, 17:00
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0

Сан-Себастьян. Завацкая вышла в четвертьфинал

Украинка обыграла Викторию Хименес Касинцеву

29 сентября 2022, 16:36 | Обновлено 29 сентября 2022, 17:00
105
0
Сан-Себастьян. Завацкая вышла в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Сан-Себастьяне (Испания). Она в двух сетах обыграла пятую сеянную Викторию Хименес Касинцеву из Андорры. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

1/8 финала

Катарина Завацкая (Украина) - Виктория Хименес Касинцева (Андорра, 5) – 6:1, 6:4

В четвертьфинале Завацкая сыграет с первой сеяной австрийкой Юлией Грабер. Ранее Завацкая обыграла Анжелу Фиту Болуду из Испании.

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Катарина Завацкая ITF Сан-Себастьян
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Источник Sport.ua
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