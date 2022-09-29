Сан-Себастьян. Завацкая вышла в четвертьфинал
Украинка обыграла Викторию Хименес Касинцеву
Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Сан-Себастьяне (Испания). Она в двух сетах обыграла пятую сеянную Викторию Хименес Касинцеву из Андорры. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.
1/8 финала
Катарина Завацкая (Украина) - Виктория Хименес Касинцева (Андорра, 5) – 6:1, 6:4
В четвертьфинале Завацкая сыграет с первой сеяной австрийкой Юлией Грабер. Ранее Завацкая обыграла Анжелу Фиту Болуду из Испании.
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