Сан-Себастьян. Завацкая вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Сан-Себастьяне (Испания). Она в двух сетах обыграла пятую сеянную Викторию Хименес Касинцеву из Андорры. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

1/8 финала

Катарина Завацкая (Украина) - Виктория Хименес Касинцева (Андорра, 5) – 6:1, 6:4

В четвертьфинале Завацкая сыграет с первой сеяной австрийкой Юлией Грабер. Ранее Завацкая обыграла Анжелу Фиту Болуду из Испании.