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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 20:25 | Обновлено 29 октября 2022, 20:26
1602
0

ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Шахтер и Александрия обменялись точными ударами

Мудрик забил 4-й гол в сезоне

29 октября 2022, 20:25 | Обновлено 29 октября 2022, 20:26
1602
0
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Шахтер и Александрия обменялись точными ударами
ФК Шахтер

В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» хозяева вышли вперед благодаря голу Михаила Мудрика, который реализовал выход один на один.

Мудрик сделал счет 2:1, а «Шахтер» при этом играл в меньшинстве. Однако «Александрия» быстро отыгралась и встреча завершилась вничью 2:2.

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Источник Sport.ua
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