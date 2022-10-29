Украина. Премьер лига29 октября 2022, 20:25 | Обновлено 29 октября 2022, 20:26
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ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Шахтер и Александрия обменялись точными ударами
Мудрик забил 4-й гол в сезоне
29 октября 2022, 20:25 | Обновлено 29 октября 2022, 20:26
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В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» хозяева вышли вперед благодаря голу Михаила Мудрика, который реализовал выход один на один.
Мудрик сделал счет 2:1, а «Шахтер» при этом играл в меньшинстве. Однако «Александрия» быстро отыгралась и встреча завершилась вничью 2:2.
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