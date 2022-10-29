ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Шахтер и Александрия обменялись точными ударами

В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» хозяева вышли вперед благодаря голу Михаила Мудрика, который реализовал выход один на один.

Мудрик сделал счет 2:1, а «Шахтер» при этом играл в меньшинстве. Однако «Александрия» быстро отыгралась и встреча завершилась вничью 2:2.