ВИДЕО. Матч Шахтер – Александрия возобновлен, Михайличенко сравнял счет

Во Львове на «Арена Львов» возобновлен матч 10-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия».

Из-за воздушной тревоги, объявленной во многих областях Украины, поединок был приостановлен на 39-й минуте встречи.

После возобновления «горняки» сравняли счет усилиями Богдана Михайличенко на 42-й минуте.

Первый тайм уже доигран (счет 1:1), второй тайм начался сразу.