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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 19:41 | Обновлено 29 октября 2022, 20:14
2370
0

ВИДЕО. Матч Шахтер – Александрия возобновлен, Михайличенко сравнял счет

Команды ушли на перерыв при ничейном счете

29 октября 2022, 19:41 | Обновлено 29 октября 2022, 20:14
2370
0
ВИДЕО. Матч Шахтер – Александрия возобновлен, Михайличенко сравнял счет
ФК Шахтер. Богдан Михайличенко

Во Львове на «Арена Львов» возобновлен матч 10-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия».

Из-за воздушной тревоги, объявленной во многих областях Украины, поединок был приостановлен на 39-й минуте встречи.

После возобновления «горняки» сравняли счет усилиями Богдана Михайличенко на 42-й минуте.

Первый тайм уже доигран (счет 1:1), второй тайм начался сразу.

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Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия Богдан Михайличенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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