Украина. Премьер лига29 октября 2022, 19:41 | Обновлено 29 октября 2022, 20:14
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ВИДЕО. Матч Шахтер – Александрия возобновлен, Михайличенко сравнял счет
Команды ушли на перерыв при ничейном счете
29 октября 2022, 19:41 | Обновлено 29 октября 2022, 20:14
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Во Львове на «Арена Львов» возобновлен матч 10-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия».
Из-за воздушной тревоги, объявленной во многих областях Украины, поединок был приостановлен на 39-й минуте встречи.
После возобновления «горняки» сравняли счет усилиями Богдана Михайличенко на 42-й минуте.
Первый тайм уже доигран (счет 1:1), второй тайм начался сразу.
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