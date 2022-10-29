Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги

Во Львове на «Арена Львов» проходит поединок 10-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия». Из-за воздушной тревоги, объявленной во многих областях Украины, поединок был приостановлен на 39-й минуте встречи.

Команды и персонал спустились в бомбоубежище.

Счет в матче 1:0 в пользу «Александрии». На 5-й минуте встречи отличился Андрей Цуриков.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия».