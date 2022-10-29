Украина. Премьер лига29 октября 2022, 17:43 | Обновлено 29 октября 2022, 17:56
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Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Команды не доиграли 6 минут до окончания первого тайма
29 октября 2022, 17:43 | Обновлено 29 октября 2022, 17:56
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Во Львове на «Арена Львов» проходит поединок 10-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия». Из-за воздушной тревоги, объявленной во многих областях Украины, поединок был приостановлен на 39-й минуте встречи.
Команды и персонал спустились в бомбоубежище.
Счет в матче 1:0 в пользу «Александрии». На 5-й минуте встречи отличился Андрей Цуриков.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия».
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Комментарии 1
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ВРЕМЯ!!! Час прошёл. Теперь или команды должны договариваться ждать ли дальше или перенос на 1 мая.
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