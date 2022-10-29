Украина. Премьер лига29 октября 2022, 17:17 |
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ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Александрией
Цуриков завершил красивую комбинацию
29 октября 2022, 17:17 |
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В матче чемпионата Украины «Шахтер» - «Александрия» гости вышли вперед уже на 5-й минуте.
Результативный в нынешнем сезоне защитник Андрей Цуриков эффектно завершил красивый пас партнера и оформил 4-й гол.
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