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Англия
29 октября 2022, 19:20 | Обновлено 29 октября 2022, 19:44
268
0

Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Фулхэма

Матч 14-го тура АПЛ начнется 29 октября в 19:30 по Киеву

29 октября 2022, 19:20 | Обновлено 29 октября 2022, 19:44
268
0
Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Фулхэма
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» в матче 14-го тура АПЛ.

29 октября в 19:30 по Киеву «Эвертон» на выезде сыграет против команды «Фулхэм».

Стартовые составы команд на матч Фулхэм – Эвертон

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Источник Sport.ua
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