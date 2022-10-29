Англия29 октября 2022, 19:20 | Обновлено 29 октября 2022, 19:44
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Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Фулхэма
Матч 14-го тура АПЛ начнется 29 октября в 19:30 по Киеву
29 октября 2022, 19:20 | Обновлено 29 октября 2022, 19:44
268
0
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» в матче 14-го тура АПЛ.
29 октября в 19:30 по Киеву «Эвертон» на выезде сыграет против команды «Фулхэм».
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Стартовые составы команд на матч Фулхэм – Эвертон
Our team to face @FulhamFC! 👇 pic.twitter.com/cDcO171o3Q— Everton (@Everton) October 29, 2022
Ready for action! ⚔️#FULEVE pic.twitter.com/4GpZU23R62— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 29, 2022
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