Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Фулхэма

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» в матче 14-го тура АПЛ.

29 октября в 19:30 по Киеву «Эвертон» на выезде сыграет против команды «Фулхэм».

Стартовые составы команд на матч Фулхэм – Эвертон