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  4. Виктор СКРИПНИК: «Довольны и игрой, и результатом»
Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 17:14 |
93
0

Виктор СКРИПНИК: «Довольны и игрой, и результатом»

Тренер «Ворсклы» - о победе над «Минаем»

29 октября 2022, 17:14 |
93
0
Виктор СКРИПНИК: «Довольны и игрой, и результатом»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу 2:0 над «Минаем» в десятом туре УПЛ:

– Победа есть победа, против любой команды играть сложно. Мы знаем «Минай», они знают нас, часто смотрим матчи друг друга. Нам было важно после игры в Киеве, положительной для нас игры, с таким же настроением и желанием сыграть эту игру.

Помогло, что забили первыми быстрый гол. Ведь соперник дальше начинает реагировать, а ты из этого исходишь. Хотя со стороны «Миная» стандарты были опасны для нас. Все боролись, сражались, несколько раз вратарь нас выручил – у Ризныка есть такие качества, что в трудные времена он нам помогает.

Но вообще сказал комплимент ребятам, довольны и игрой, и результатом.

– Вы ожидали увидеть сегодня такой «Минай», каким его увидели?
– У них сбитый состав, и он практически не меняется. Есть замены, но команда сыграна. А когда команда сыграна – ее трудно расшатать. И эти очки и победы, одержанные на выезде – это доказательство. Отлаженная игра, у них есть три-четыре наработанные комбинации на стандартах, мы понимали это и готовились к этому. Но без доли везения не обходится ни одна победа. У нас были шансы увеличить счет, но и «Минай» старался, мог забить тоже. Желаю им удачи в будущем.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай Украинская Премьер-лига
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Источник UA-Football
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