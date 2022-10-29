Долгая дорога Динамо. Команда вернулась с Кипра в Украину

На следующее утро после поединка с АЕКом (3:3) в Ларнаке киевские динамовцы вылетели с Кипра в Польшу, чтобы уже оттуда взять курс на родную землю.

Во Львов «бело-синие» прибыли вечером в пятницу и провели тренировку на базе «Руха» не в полном составе – те футболисты, которые участвовали накануне в матче Лиги Европы, проводили восстановительные процедуры. Утром в субботу в графике команды было запланировано занятие в тренажерном зале и восстановительные процедуры, а вечером уже будет полноценная предигровая тренировка также на базе «Руха».

Матч УПЛ «Динамо» – «Кривбасс» пройдет в воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

На следующей неделе киевляне завершат свои выступления в еврокубках нынешнего сезона матчем против «Фенербахче». Команда уже потеряла шансы на евровесну.