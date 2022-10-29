Юрген КЛОПП: «После чемпионата мира Ливерпуль будет другим»
Тренер «Ливерпуля» надеется на выход команды из кризиса
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что после паузы на чемпионат мира его команда заиграет по-другому:
«После чемпионата мира «Ливерпуль» будет другим – мы будем тренироваться, к нам вернутся травмированные. Но все зависит и от того, в каком состоянии игроки приедут с чемпионата мира. Я понятия не имею.
Если они все вернутся с чемпионата мира здоровыми... Если они рано вылетят, получат паузу, а потом будут тренироваться с нами на протяжении трех с половиной недель, то это будет просто великолепно! Но здесь слишком много «если». Сейчас меня не интересует, каким будет «Ливерпуль» после чемпионата мира. Меня волнует только завтрашний день».
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