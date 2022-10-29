Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «После чемпионата мира Ливерпуль будет другим»
Англия
29 октября 2022, 14:30 |
58
0

Юрген КЛОПП: «После чемпионата мира Ливерпуль будет другим»

Тренер «Ливерпуля» надеется на выход команды из кризиса

29 октября 2022, 14:30 |
58
0
Юрген КЛОПП: «После чемпионата мира Ливерпуль будет другим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что после паузы на чемпионат мира его команда заиграет по-другому:

«После чемпионата мира «Ливерпуль» будет другим – мы будем тренироваться, к нам вернутся травмированные. Но все зависит и от того, в каком состоянии игроки приедут с чемпионата мира. Я понятия не имею.

Если они все вернутся с чемпионата мира здоровыми... Если они рано вылетят, получат паузу, а потом будут тренироваться с нами на протяжении трех с половиной недель, то это будет просто великолепно! Но здесь слишком много «если». Сейчас меня не интересует, каким будет «Ливерпуль» после чемпионата мира. Меня волнует только завтрашний день».

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Ман Юнайтед приближается. Мне нравится, что они демонстрируют»
Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Юрген Клопп Ливерпуль ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Футбол | 29 октября 2022, 12:00 1
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос

Экс-хавбек «Шахтера» и сборной Украины даже задумался о выходе на пенсию

МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»
Футбол | 29 октября 2022, 00:14 2
МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»
МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»

По мнению коуча, у Егора Назарины есть шанс заиграть в основе «Шахтера»

Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
Футбол | 28.10.2022, 15:52
Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
Бокс | 28.10.2022, 23:35
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
Самюэль ЭТО'О: «Анри не дотягивал до моего уровня»
Футбол | 29.10.2022, 08:45
Самюэль ЭТО'О: «Анри не дотягивал до моего уровня»
Самюэль ЭТО'О: «Анри не дотягивал до моего уровня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
28.10.2022, 09:10 32
Футбол
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине
27.10.2022, 21:45 13
Бокс
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
28.10.2022, 10:56 15
Другие виды
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
27.10.2022, 13:28 17
Футбол
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
28.10.2022, 13:59 1
Теннис
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 92
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.10.2022, 03:30 2
MMA
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
28.10.2022, 03:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности