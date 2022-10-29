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Испания
29 октября 2022, 14:05 |
132
0

Прокуратура Испании сняла обвинения с Неймара

30-летнему бразильцу грозил двухлетний тюремный срок

29 октября 2022, 14:05 |
132
0
Прокуратура Испании сняла обвинения с Неймара
Instagram. Неймар

Прокуратура Испании сняла с вингера «ПСЖ» Неймара обвинения в коррупции и мошенничестве во время трансфера футболиста из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

30-летнему бразильцу грозил двухлетний тюремный срок и выплата штрафа в размере 10 миллионов евро по делу, возбужденному бразильской инвестиционной компанией DIS, владевшей 40% прав на Неймара, когда тот был игроком «Сантоса».

Прокурор Луис Гарсия Кантон после того, как все обвиняемые дали свои показания, попросил судью оправдать всех подсудимых.

Сообщается, что семья Неймара потребует от DIS компенсацию.

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Неймар прокуратура коррупция тюрьма Барселона Сантос трансферы
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Источник Sport.ua
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