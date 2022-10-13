Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар предстанет перед судом. Все очень серьезно. Что и когда натворил?
Испания
13 октября 2022, 23:35 |
1584
1

Неймар предстанет перед судом. Все очень серьезно. Что и когда натворил?

Бразильца обвиняют в мошенничестве при переходе в «Барселону» из «Сантоса»

13 октября 2022, 23:35 |
1584
1
Неймар предстанет перед судом. Все очень серьезно. Что и когда натворил?
ФК ПСЖ. Неймар

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар предстанет перед испанским судом по обвинению в мошенничестве при переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

Сообщается, что бразильская инвестиционная компания DIS требует пятилетнего тюремного заключения. Помимо Неймара, обвиняемыми в судебном процессе, представляемом испанской прокуратурой, который начинается в Барселоне в понедельник, являются его родители, два бывших клуба («Барселона» и «Сантос»), бывшие президенты «сине-гранатовых» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший президент «Сантоса» Одилио Родригес.

Дело связано с жалобой бразильской компании DIS, которой принадлежало 40% прав на Неймара, когда он был в «Сантосе». Компания утверждает, что потеряла законную долю от продажи, потому что истинная стоимость сделки была занижена. Неймар отверг обвинения, но проиграл апелляцию в Верховном суде Испании в 2017 году, что подготовило почву для судебного разбирательства.

DIS также требует тюремного заключения для Роселя и Бартомеу и штрафа в размере € 149 млн. Испанская прокуратура требует двухлетнего тюремного заключения для Неймара, выплаты штрафа в размере € 10 млн и пятилетнего тюремного заключения для Роселя, а также штрафа в размере € 8,4 млн для испанского клуба.

Сам Неймар, его родители, Росель и Бартомеу начнут давать показания в следующую пятницу.

По теме:
У Мбаппе испортились отношения с партнерами по ПСЖ
Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Жаловаться на судей – часть культуры Барселоны»
Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме у нас все пошло не так»
Неймар Барселона Сантос трансферы трансферы Ла Лиги Жозеп Бартомеу Сандро Росель коррупция тюрьма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Футбол | 13 октября 2022, 21:41 97
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну

Судьбу встречи решил один результативный удар

Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
Футбол | 13 октября 2022, 00:38 5
Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине

В Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие

Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1
Футбол | 13.10.2022, 22:38
Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1
Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
Теннис | 13.10.2022, 11:22
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
Фенербахче второй раз подряд обыграл АЕК в Лиге Европы
Футбол | 13.10.2022, 21:58
Фенербахче второй раз подряд обыграл АЕК в Лиге Европы
Фенербахче второй раз подряд обыграл АЕК в Лиге Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владимир Копяк
Футбол - самый богатый вид спорта в мире. Там крутятся сотни миллиардов долларов, тренеры и игроки получают космические зарплаты, но этого оказывается мало, надо еще и химичить, ужас....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
13.10.2022, 10:48 1
Бокс
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
12.10.2022, 00:35 11
Футбол
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38 1
Другие виды
Чудаковатый выбор. Фьюри бросил вызов соотечественнику-чемпиону
Чудаковатый выбор. Фьюри бросил вызов соотечественнику-чемпиону
12.10.2022, 16:45 1
Бокс
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
13.10.2022, 16:20
Война
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
12.10.2022, 12:00
Футбол
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
12.10.2022, 17:27
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
12.10.2022, 01:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности