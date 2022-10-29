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Украина. Вторая лига
29 октября 2022, 13:40 | Обновлено 29 октября 2022, 13:49
87
0

Нива В – Рубикон, Хуст – Нива Б. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 9-го тура Второй лиги

29 октября 2022, 13:40 | Обновлено 29 октября 2022, 13:49
87
0
Нива В – Рубикон, Хуст – Нива Б. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

29 октября проходят матчи 9-го тура Второй лиги.

Вторая лига, 9-й тур, 29 октября

13:00. Нива Винница Рубикон Киев

13:00. Хуст Нива Бузовая

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Источник Sport.ua
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