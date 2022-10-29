Украина. Вторая лига29 октября 2022, 13:40 | Обновлено 29 октября 2022, 13:49
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Нива В – Рубикон, Хуст – Нива Б. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 9-го тура Второй лиги
29 октября 2022, 13:40 | Обновлено 29 октября 2022, 13:49
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29 октября проходят матчи 9-го тура Второй лиги.
Вторая лига, 9-й тур, 29 октября
13:00. Нива Винница – Рубикон Киев
13:00. Хуст – Нива Бузовая
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