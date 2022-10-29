ВИДЕО. Ничем не хуже Куртуа. Эффектные сейвы Лунина на тренировке Реала

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает поддерживать игровую форму, хоть и потерял место в стартовом составе команды.

«Реал» продолжает подготовку к домашнему матчу 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны». «Королевский клуб» опубликовал видео с тренировки, на котором Андрей Лунин и Тибо Куртуа демонстрируют впечатляющие сейвы.

Отметим, что 23-летний Лунин провел за «Реал» шесть матчей в текущем сезоне. Украинец подменял в составе своего конкурента и основного голкипера «сливочных» Тибо Куртуа, пока тот восстанавливался после травмы спины.

Матч 12-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной» состоится 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.