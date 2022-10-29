ВИДЕО. Ничем не хуже Куртуа. Эффектные сейвы Лунина на тренировке Реала
Андрей поддерживает игровую форму
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает поддерживать игровую форму, хоть и потерял место в стартовом составе команды.
«Реал» продолжает подготовку к домашнему матчу 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны». «Королевский клуб» опубликовал видео с тренировки, на котором Андрей Лунин и Тибо Куртуа демонстрируют впечатляющие сейвы.
Отметим, что 23-летний Лунин провел за «Реал» шесть матчей в текущем сезоне. Украинец подменял в составе своего конкурента и основного голкипера «сливочных» Тибо Куртуа, пока тот восстанавливался после травмы спины.
Матч 12-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной» состоится 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.
⚽ @thibautcourtois— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2022
✊ @AndreyLunin13
🥅 @luiss25_ pic.twitter.com/EXVLyJqhiK
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