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  4. Лунин снова на скамейке. Куртуа вернулся в стартовый состав Реала
Испания
22 октября 2022, 20:20 |
449
0

Лунин снова на скамейке. Куртуа вернулся в стартовый состав Реала

Также в старте отсутствует Карим Бензема

22 октября 2022, 20:20 |
449
0
Лунин снова на скамейке. Куртуа вернулся в стартовый состав Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 22 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью».

Поединок пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В стартовый состав «сливочных» вернулся бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин снова занял место на скамейке запасных.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус.

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Источник Sport.ua
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