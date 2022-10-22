Лунин снова на скамейке. Куртуа вернулся в стартовый состав Реала

В субботу, 22 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью».

Поединок пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В стартовый состав «сливочных» вернулся бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин снова занял место на скамейке запасных.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус.