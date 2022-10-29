Шальке хотел пригласить легенду Реала на пост главного тренера

В четверг, 27 октября «Шальке» назначил на пост главного тренера Томаса Райса. Он заменил Франка Крамера, который был уволен на прошлой неделе.

По информации испанских СМИ, «Шальке» рассматривал кандидатуру легендарного экс-форварда Рауля Гонсалеса, который сейчас тренирует молодежную команду «Реала». Однако испанец отклонил предложение «Шальке»: его мечта – в будущем возглавить первую команду «Реала».

В качестве игрока Рауль выступал за «Шальке» в 2010 – 2012 годах.