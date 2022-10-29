Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шальке хотел пригласить легенду Реала на пост главного тренера
Германия
29 октября 2022, 13:07 |
491
0

Шальке хотел пригласить легенду Реала на пост главного тренера

Рауль Гонсалес решил остаться в Испании

29 октября 2022, 13:07 |
491
0
Шальке хотел пригласить легенду Реала на пост главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Гонсалес

В четверг, 27 октября «Шальке» назначил на пост главного тренера Томаса Райса. Он заменил Франка Крамера, который был уволен на прошлой неделе.

По информации испанских СМИ, «Шальке» рассматривал кандидатуру легендарного экс-форварда Рауля Гонсалеса, который сейчас тренирует молодежную команду «Реала». Однако испанец отклонил предложение «Шальке»: его мечта – в будущем возглавить первую команду «Реала».

В качестве игрока Рауль выступал за «Шальке» в 2010 – 2012 годах.

По теме:
ВИДЕО. Лидер Бундеслиги потерпел сенсационное поражение на выезде
Не простили 5 поражений подряд. Шальке уволил главного тренера
Возвращение в Бундеслигу не удалось. Шальке уволил тренера
Шальке Рауль Гонсалес Реал Мадрид U-19
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»
Футбол | 29 октября 2022, 00:14 2
МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»
МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»

По мнению коуча, у Егора Назарины есть шанс заиграть в основе «Шахтера»

ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы
Футбол | 28 октября 2022, 17:29 3
ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы
ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы

Игроку АЕКа удался классный удар

ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
Бокс | 28.10.2022, 23:35
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
Источник: В доме Павелко проведен обыск
Футбол | 28.10.2022, 20:45
Источник: В доме Павелко проведен обыск
Источник: В доме Павелко проведен обыск
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Футбол | 29.10.2022, 11:49
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.10.2022, 03:30 2
MMA
Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
28.10.2022, 16:45 3
Футбол
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине
27.10.2022, 21:45 13
Бокс
ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила второго ребенка
ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила второго ребенка
27.10.2022, 23:14
Теннис
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 92
Футбол
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
27.10.2022, 21:39 2
Футбол
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
27.10.2022, 23:53 26
Футбол
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
27.10.2022, 13:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности