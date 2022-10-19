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  4. Не простили 5 поражений подряд. Шальке уволил главного тренера
Германия
19 октября 2022, 15:24 |
287
0

Не простили 5 поражений подряд. Шальке уволил главного тренера

Франк Крамер покинул свою должность

19 октября 2022, 15:24 |
287
0
Не простили 5 поражений подряд. Шальке уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шальке» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Франка Крамера. Такое решение было принято после вчерашнего поражения 1:5 от «Хоффенхайма» в Кубке Германии.

Это поражение стало для «Шальке» пятым подряд в нынешнем сезоне. В Бундеслиге «Кобальтовые» занимают предпоследнее, 17-е место с 6 очками в 10 матчах.

Крамер возглавлял «Шальке» с июня текущего года.

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Источник ФК Шальке
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