Не простили 5 поражений подряд. Шальке уволил главного тренера

«Шальке» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Франка Крамера. Такое решение было принято после вчерашнего поражения 1:5 от «Хоффенхайма» в Кубке Германии.

Это поражение стало для «Шальке» пятым подряд в нынешнем сезоне. В Бундеслиге «Кобальтовые» занимают предпоследнее, 17-е место с 6 очками в 10 матчах.

Крамер возглавлял «Шальке» с июня текущего года.