Германия19 октября 2022, 15:24 |
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Не простили 5 поражений подряд. Шальке уволил главного тренера
Франк Крамер покинул свою должность
19 октября 2022, 15:24 |
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«Шальке» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Франка Крамера. Такое решение было принято после вчерашнего поражения 1:5 от «Хоффенхайма» в Кубке Германии.
Это поражение стало для «Шальке» пятым подряд в нынешнем сезоне. В Бундеслиге «Кобальтовые» занимают предпоследнее, 17-е место с 6 очками в 10 матчах.
Крамер возглавлял «Шальке» с июня текущего года.
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