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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 12:10 | Обновлено 29 октября 2022, 13:02
166
0

Ворскла – Минай. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в десятом туре УПЛ

29 октября 2022, 12:10 | Обновлено 29 октября 2022, 13:02
166
0
Ворскла – Минай. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 29 октября «Ворскла» в десятом туре УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Бацула, Кравец, Зайков, Пердута, Челядин, Олейник, Юрченко, Сефери, Марлисон

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Трубочкин, Немчанинов, Витенчук, Хахлев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский, Кулиев

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Источник УПЛ
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