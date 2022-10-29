Ворскла – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 октября «Ворскла» в десятом туре УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Бацула, Кравец, Зайков, Пердута, Челядин, Олейник, Юрченко, Сефери, Марлисон

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Трубочкин, Немчанинов, Витенчук, Хахлев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский, Кулиев