Кейн отложил переговоры по контракту с Тоттенхэмом

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. «Шпоры» хотят подписать новое соглашение, чтобы сохранить лидера команды.

Однако, по информации английских СМИ, сам Кейн принял решение отложить переговоры до следующего лета. Ранее сообщалось о том, что Кейн готов рассмотреть предложение «Баварии».

В нынешнем сезоне на счету Кейна 11 голов и 2 ассиста в 17 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.