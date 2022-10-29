Англия29 октября 2022, 12:30 |
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Кейн отложил переговоры по контракту с Тоттенхэмом
Стороны не будут обсуждать новый контракт по ходу сезона
29 октября 2022, 12:30 |
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Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. «Шпоры» хотят подписать новое соглашение, чтобы сохранить лидера команды.
Однако, по информации английских СМИ, сам Кейн принял решение отложить переговоры до следующего лета. Ранее сообщалось о том, что Кейн готов рассмотреть предложение «Баварии».
В нынешнем сезоне на счету Кейна 11 голов и 2 ассиста в 17 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
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