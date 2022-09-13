Кейн готов перейти в Баварию
Трансфер может состояться летом 2023 года
«Бавария» заинтересована в подписании форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна летом 2023 года. Сам игрок позитивно относится к такому варианту продолжения карьеры.
«Бавария» рассматривает Кейна как замену Роберту Левандовски, который нынешним летом перешел в «Барселону». Контракт Кейна в «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года, и, если 29-летний форвард не подпишет новое соглашение, то следующим летом «Баварии» будет проще и дешевле договориться с «Тоттенхэмом».
В нынешнем сезоне на счету Кейна 5 голов в 7 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 90 миллионов евро.
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