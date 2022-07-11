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  4. Кейн не перейдет в Баварию этим летом
Англия
11 июля 2022, 03:21 | Обновлено 11 июля 2022, 03:26
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0

Кейн не перейдет в Баварию этим летом

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с форвардом

11 июля 2022, 03:21 | Обновлено 11 июля 2022, 03:26
40
0
Кейн не перейдет в Баварию этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Мюнхенская «Бавария» не ведет переговоров с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.

Переход 28-летнего англичанина в немецкий клуб вряд ли состоится, поскольку конкретики в переговорах нет. Клубы не вели никаких обсуждений и переговоров.

Более того, руководство «шпор» и главный тренер Антонио Конте хотят обсудить с Кейном продление контракта, который истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне форвард провел за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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