Кейн не перейдет в Баварию этим летом
«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с форвардом
Мюнхенская «Бавария» не ведет переговоров с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.
Переход 28-летнего англичанина в немецкий клуб вряд ли состоится, поскольку конкретики в переговорах нет. Клубы не вели никаких обсуждений и переговоров.
Более того, руководство «шпор» и главный тренер Антонио Конте хотят обсудить с Кейном продление контракта, который истекает летом 2024 года.
В минувшем сезоне форвард провел за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.
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