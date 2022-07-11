Кейн не перейдет в Баварию этим летом

Мюнхенская «Бавария» не ведет переговоров с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.

Переход 28-летнего англичанина в немецкий клуб вряд ли состоится, поскольку конкретики в переговорах нет. Клубы не вели никаких обсуждений и переговоров.

Более того, руководство «шпор» и главный тренер Антонио Конте хотят обсудить с Кейном продление контракта, который истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне форвард провел за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.