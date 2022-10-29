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  4. Модрич может покинуть Реал. Хорват не против снова играть в Англии
Испания
29 октября 2022, 09:40 |
244
0

Модрич может покинуть Реал. Хорват не против снова играть в Англии

«Тоттенхэм» планирует вернуть игрока

29 октября 2022, 09:40 |
244
0
Модрич может покинуть Реал. Хорват не против снова играть в Англии
Instagram. Лука Модрич

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении хорватского полузащитника Луки Модрича. Модрич выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 года.

Сообщается, что сам хавбек «Реала» не против такого развития событий. Его действующий контракт с мадридским клубом истекает следующим летом.

В случае если 36-летний хорват решит остаться в «Реале» еще на сезон, то он, скорее всего, будет получать меньше игрового времени после трансфера Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.

В текущем сезоне Модрич сыграл за «сливочных» 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной Хорватии.

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Источник El Nacional
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