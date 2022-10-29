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Испания
29 октября 2022, 08:45 | Обновлено 29 октября 2022, 08:46
466
2

Самюэль ЭТО'О: «Анри не дотягивал до моего уровня»

Экс-игрок «Барселоны» сравнил своего бывшего одноклубника с собой и Анелькой

29 октября 2022, 08:45 | Обновлено 29 октября 2022, 08:46
466
2
Самюэль ЭТО'О: «Анри не дотягивал до моего уровня»
Instagram. Это'О и Анри

Легендарный футболист Самюэль Это′О критично высказался о своем бывшем одноклубнике Тьерри Анри.

Экс-игрока «Барселоны» и сборной Камеруна в документальном фильме о рэпере Dinos попросили сравнить Тьерри Анри и Николя Анелькe:

«Анри не дотягивал до уровня Анельки. Тити был хорош, но я предпочитал других игроков.

Думаю, Анри не дотягивал и до моего уровня», – сказал Это′О.

Отметим, что Самюэль выступал вместе с Анри за «Барселону».

Ранее Это'О поделился планами сборной Камеруна по футболу на ЧМ-2022 в Катаре.

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Источник RMC
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