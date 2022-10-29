Самюэль ЭТО'О: «Анри не дотягивал до моего уровня»

Легендарный футболист Самюэль Это′О критично высказался о своем бывшем одноклубнике Тьерри Анри.



Экс-игрока «Барселоны» и сборной Камеруна в документальном фильме о рэпере Dinos попросили сравнить Тьерри Анри и Николя Анелькe:



«Анри не дотягивал до уровня Анельки. Тити был хорош, но я предпочитал других игроков.



Думаю, Анри не дотягивал и до моего уровня», – сказал Это′О.

Отметим, что Самюэль выступал вместе с Анри за «Барселону».

Ранее Это'О поделился планами сборной Камеруна по футболу на ЧМ-2022 в Катаре.