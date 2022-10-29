Самюэль ЭТО'О: «Анри не дотягивал до моего уровня»
Экс-игрок «Барселоны» сравнил своего бывшего одноклубника с собой и Анелькой
Легендарный футболист Самюэль Это′О критично высказался о своем бывшем одноклубнике Тьерри Анри.
Экс-игрока «Барселоны» и сборной Камеруна в документальном фильме о рэпере Dinos попросили сравнить Тьерри Анри и Николя Анелькe:
«Анри не дотягивал до уровня Анельки. Тити был хорош, но я предпочитал других игроков.
Думаю, Анри не дотягивал и до моего уровня», – сказал Это′О.
Отметим, что Самюэль выступал вместе с Анри за «Барселону».
Ранее Это'О поделился планами сборной Камеруна по футболу на ЧМ-2022 в Катаре.
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