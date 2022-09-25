Чемпионат мира25 сентября 2022, 03:20 |
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Самюэль ЭТО'О: «Наша цель – закончить ЧМ 18 декабря»
Экс-нападающий сборной Камерун поделился планами национальной команды на предстоящий мундиаль
25 сентября 2022, 03:20 |
83
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Экс-нападающий сборной Камеруна, а сегодня президент местной Федерации футбола Самюэль Это'о рассказал о планах национальной команды на чемпионат мира 2022 года:
«Наша задача – покинуть турнир 18 декабря. Мы не будем от этого отказываться».
Отметим, что именно на 18 декабря запланирован финал мундиаля в Катаре.
Сборная Камеруна сыграет в группе G с Бразилией, Сербией и Швейцарией.
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