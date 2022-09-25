Самюэль ЭТО'О: «Наша цель – закончить ЧМ 18 декабря»

Экс-нападающий сборной Камеруна, а сегодня президент местной Федерации футбола Самюэль Это'о рассказал о планах национальной команды на чемпионат мира 2022 года:

«Наша задача – покинуть турнир 18 декабря. Мы не будем от этого отказываться».

Отметим, что именно на 18 декабря запланирован финал мундиаля в Катаре.

Сборная Камеруна сыграет в группе G с Бразилией, Сербией и Швейцарией.