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  4. Самюэль ЭТО'О: «Наша цель – закончить ЧМ 18 декабря»
Чемпионат мира
25 сентября 2022, 03:20 |
83
0

Самюэль ЭТО'О: «Наша цель – закончить ЧМ 18 декабря»

Экс-нападающий сборной Камерун поделился планами национальной команды на предстоящий мундиаль

25 сентября 2022, 03:20 |
83
0
Самюэль ЭТО'О: «Наша цель – закончить ЧМ 18 декабря»
Instagram. Самюэль Это'о

Экс-нападающий сборной Камеруна, а сегодня президент местной Федерации футбола Самюэль Это'о рассказал о планах национальной команды на чемпионат мира 2022 года:

«Наша задача – покинуть турнир 18 декабря. Мы не будем от этого отказываться».

Отметим, что именно на 18 декабря запланирован финал мундиаля в Катаре.

Сборная Камеруна сыграет в группе G с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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Самюэль Это'о сборная Камеруна по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Footmercato
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