Эксперт: «В Динамо не все в порядке с микроклиматом»

Бывший игрок «Карпат» и «Буковины» Юрий Гий поделился впечатлениями от последних поединков «Динамо» и «Днепра-1» в еврокубках.

«Начнем с Динамо, соперничающего в более престижном турнире. К сожалению, иначе, как провальным, выступление подопечных Мирчи Луческу и не назовешь. Казалось, хотя бы в матче с АЕКом, никогда с неба звезд не хватавшим, киевляне продемонстрируют все свое умение и достигнут положительного результата, который оставлял бы надежду на еврокубковую весну. Но чуда не произошло, единственное, что удалось динамовцам, так это в компенсированное время спастись от поражения.

Уже оскомину набили детские погрешности динамовцев у своих ворот, ошибки при начальной стадии атак, и в четверг гости снова наступали на те же грабли. И легко можно себе представить, что ждало бы динамовцев в противостоянии с более искусными визави. К сожалению, снова разочаровали лидеры – Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, притормозил Илья Забарный с его первым пасом. Отсюда и проблемы с организацией игры.

Похоже, в механизме Динамо произошел серьезный сбой после того, как оно выбыло из Лиги чемпионов. Чувствуется, что далеко не все в порядке с микроклиматом в команде, сказываются и частые длительные переезды, не позволяющие как следует восстанавливаться и тренироваться. Отсюда и проблемы с физической подготовкой. Не доработали динамовцы и на трансферном рынке. Хотя, конечно, подробный анализ причин провала Динамо еще впереди.

У Днепра-1 тоже была игра на результат. Ведь чтобы обеспечить себе продолжение выступлений в Лиге конференций следующей весной, днепрянам нельзя было уступать. И подопечные Александра Кучера, хоть и выступали не в боевом составе, порадовали настроенностью, умением выполнять тренерские наставления. По-моему, у днепрян вообще есть неплохие шансы занять первое место в своей группе. По крайней мере, их конкурент, АЗ из Нидерландов, не производит впечатление непобедимой команды».