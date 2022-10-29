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Чемпионат Испании
Мальорка
28.10.2022, FT 1 : 1
Эспаньол
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Испания
29 октября 2022, 01:04 |
21
0

Битва соседей по турнирной таблице. Мальорка и Эспаньол сыграли вничью

Команды обменялись голами во втором тайме

29 октября 2022, 01:04 |
21
0
Битва соседей по турнирной таблице. Мальорка и Эспаньол сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 12 тура испанской Ла Лиги встретились «Мальорка» и «Эспаньол». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма Муричи открыл счет в поединке, а на 70-й минуте «Эспаньол» сравнял результат благодаря голу Ласо.

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы чемпионата Испании: «Мальорка» на два очка опережает своего сегодняшнего соперника.

Чемпионат Испании. 12 тур.

«Мальорка» – «Эспаньол» – 1:1

Ведат Муричи (48) – Хосе-Карлос Ласо (70)

События матча

90’ +2
Игрок команды Мальорка получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Карлос Ласо (Эспаньол).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Мальорка).
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Источник Sport.ua
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