Битва соседей по турнирной таблице. Мальорка и Эспаньол сыграли вничью
Команды обменялись голами во втором тайме
В стартовом матче 12 тура испанской Ла Лиги встретились «Мальорка» и «Эспаньол». Матч завершился вничью со счетом 1:1.
В начале второго тайма Муричи открыл счет в поединке, а на 70-й минуте «Эспаньол» сравнял результат благодаря голу Ласо.
Обе команды находятся в середине турнирной таблицы чемпионата Испании: «Мальорка» на два очка опережает своего сегодняшнего соперника.
Чемпионат Испании. 12 тур.
«Мальорка» – «Эспаньол» – 1:1
Ведат Муричи (48) – Хосе-Карлос Ласо (70)
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