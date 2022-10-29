Битва соседей по турнирной таблице. Мальорка и Эспаньол сыграли вничью

В стартовом матче 12 тура испанской Ла Лиги встретились «Мальорка» и «Эспаньол». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма Муричи открыл счет в поединке, а на 70-й минуте «Эспаньол» сравнял результат благодаря голу Ласо.

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы чемпионата Испании: «Мальорка» на два очка опережает своего сегодняшнего соперника.

Чемпионат Испании. 12 тур.

«Мальорка» – «Эспаньол» – 1:1

Ведат Муричи (48) – Хосе-Карлос Ласо (70)