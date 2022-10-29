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29 октября 2022, 00:35 | Обновлено 29 октября 2022, 00:42
23
0

ВИДЕО. Вердер обыграл Герту за счет гола на последних минутах

Победный гол на 85-й минуте матча забил форвард Никлас Фуллкруг

29 октября 2022, 00:35 | Обновлено 29 октября 2022, 00:42
23
0
ВИДЕО. Вердер обыграл Герту за счет гола на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фуллкруг

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Герту» со счетом 1:0.

Победный гол на 85-й минуте матча забил форвард Никлас Фуллкруг.

«Вердер» набрал 18 очков и входит в топ-6 Бундеслиги. «Герта» расположилась на 13-й позиции (11 очков).

Бундеслига. 12-й тур, 28 октября

Вердер – Герта – 1:0

Гол: Фуллкруг, 85.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вердер Герта Никлас Фуллкруг
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Источник Sport.ua
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