ВИДЕО. Вердер обыграл Герту за счет гола на последних минутах
Победный гол на 85-й минуте матча забил форвард Никлас Фуллкруг
В матче 12-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Герту» со счетом 1:0.
Победный гол на 85-й минуте матча забил форвард Никлас Фуллкруг.
«Вердер» набрал 18 очков и входит в топ-6 Бундеслиги. «Герта» расположилась на 13-й позиции (11 очков).
Бундеслига. 12-й тур, 28 октября
Вердер – Герта – 1:0
Гол: Фуллкруг, 85.
⏱️90.+3 Min— SV Werder Bremen (@werderbremen) October 28, 2022
JAAA! GEHT DOCH! Wir gewinnen ein umkämpftes Spiel gegen @HerthaBSC am Ende verdient mit 1:0! Niclas #Füllkrug heißt der Torschütze des Tages!
⚽️ 1:0 #SVWBSC | #Werder pic.twitter.com/77125byf1W
События матча
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