МАРКЕВИЧ: «Курченко не знал, что такое угловой, пенальти и вне игры»

Экс-тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал о бывшем президенте харьковского клуба Сергее Курченко.

– Что было такого у Ярославского, чего не было у Коломойского. В чем их отличие?

– Ярославский – человек слова. Если сказал - сделал. Для футболистов это важно. Никто из Харькова не хотел уезжать. Благодаря Ярославскому, Металлист стал европейским топ-клубом. Я сильно был удивлен, когда он мне сказал, что продает клуб. Перед этим я подписал контракт с Металлистом еще на пять лет.

– А что про Курченко расскажете?

– Бизнесмен, который совсем не разбирался в футболе. У него были другие задачи. Команда для него была – игрушка. Помню, спрашивал у меня, что такое угловой, пенальти, вне игры.

– Зарплату футболистам он вовремя платил?

– Долгов не было, он ведь Тайсона сразу продал. С этих денег платил зарплату игрокам.

– А с вами он полностью рассчитался?

– Да. Он мне должен был зарплату за два месяца. Я позвонил ему и сказал, что придут за деньгами мои знакомые. И эти средства (170 тысяч долларов) пойдут на благотворительность Харькова. Деньги перечислили больницам, интернатам, школам.