Тренер Металлиста 1925: «Мы принимаем это поражение»

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк дал комментарий по матчу 10-го тура УПЛ, в котором харьковская команда со счетом 0:3 уступила «Заре».

– Эмоций не осталось, как и у пацанов в раздевалке. Очень трудная игра. До пропущенного гола выглядели очень неплохо, имели моменты. Первый гол нас немного надломил, а второй в раздевалку, можно сказать, отправил в нокаут. К футболистам претензий нет. Поверьте, они сделали максимум, что могли сейчас. Мы принимаем это поражение. Только через работу мы должны пройти этот этап, чтобы реабилитироваться в следующих играх.

– Почему не играл Виталий Пономарь?

– Он получил повреждение на предматчевой тренировке, еще перед игрой во Львове. К сожалению, скорее всего, мы потеряли его до зимней паузы.

– В чем причина провала команды сегодня?

– Это комплексный вопрос. У нас в коллективе нет никаких вопросов. Поверьте, я со стороны вижу, в таком коллективе мечтал бы работать любой тренер. Бывает, может быть, не выдерживали темп соперника. Сейчас трудно что-то говорить, нужно сделать выводы и мне было заметно, что «Заря» выглядела более свежей и быстрой. Это уже разберемся.