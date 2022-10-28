Тренер Металлиста 1925: «Мы принимаем это поражение»
Олег Голодюк – о поражении в игре с «Зарей» (0:3)
Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк дал комментарий по матчу 10-го тура УПЛ, в котором харьковская команда со счетом 0:3 уступила «Заре».
– Эмоций не осталось, как и у пацанов в раздевалке. Очень трудная игра. До пропущенного гола выглядели очень неплохо, имели моменты. Первый гол нас немного надломил, а второй в раздевалку, можно сказать, отправил в нокаут. К футболистам претензий нет. Поверьте, они сделали максимум, что могли сейчас. Мы принимаем это поражение. Только через работу мы должны пройти этот этап, чтобы реабилитироваться в следующих играх.
– Почему не играл Виталий Пономарь?
– Он получил повреждение на предматчевой тренировке, еще перед игрой во Львове. К сожалению, скорее всего, мы потеряли его до зимней паузы.
– В чем причина провала команды сегодня?
– Это комплексный вопрос. У нас в коллективе нет никаких вопросов. Поверьте, я со стороны вижу, в таком коллективе мечтал бы работать любой тренер. Бывает, может быть, не выдерживали темп соперника. Сейчас трудно что-то говорить, нужно сделать выводы и мне было заметно, что «Заря» выглядела более свежей и быстрой. Это уже разберемся.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На сайте FIDE опубликованы составы 12 команд, которые сыграют на ЧМ-2022
Известный журналист пострадал во время столкновения с Вячеславом Шевчуком