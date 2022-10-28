В субботу, 29 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.

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«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports +.