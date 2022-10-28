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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 21:25 |
115
0

Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 17.00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 октября 2022, 21:25 |
115
0
Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 29 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports +.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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