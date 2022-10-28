Украина. Премьер лига28 октября 2022, 21:25 |
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Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 17.00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 октября 2022, 21:25 |
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В субботу, 29 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports +.
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