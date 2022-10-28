В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия», за которой следите здесь.