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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 20:55 |
224
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги

28 октября 2022, 20:55 |
224
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
ФК Шахтер

В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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