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Испания
28 октября 2022, 20:05 | Обновлено 28 октября 2022, 20:06
741
0

Во Франции появился претендент на подписание Жоау Фелиша

Португальцу пророчат смену клуба

28 октября 2022, 20:05 | Обновлено 28 октября 2022, 20:06
741
0
Во Франции появился претендент на подписание Жоау Фелиша
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в ближайшее время может покинуть клуб. Считается, что главным претендентом на него является парижский «ПСЖ».

«ПСЖ» присматривается к Жоау Фелишу в свете того, что будущим летом коллектив может покинуть аргентинский нападающий Лионель Месси. 22-летний Фелиш, согласно замыслу руководства парижан, должен стать заменой именитому аргентинцу.

Жоау Фелиш стал игроком мадридского «Атлетико» в 2019 году. «Матрасники» заплатили за него «Бенфике» 127,2 млн евро. Действующий контракт форварда с испанским клубом рассчитан до 2026 года.

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Источник Calciomercato.it
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