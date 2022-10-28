Во Франции появился претендент на подписание Жоау Фелиша

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в ближайшее время может покинуть клуб. Считается, что главным претендентом на него является парижский «ПСЖ».

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«ПСЖ» присматривается к Жоау Фелишу в свете того, что будущим летом коллектив может покинуть аргентинский нападающий Лионель Месси. 22-летний Фелиш, согласно замыслу руководства парижан, должен стать заменой именитому аргентинцу.

Жоау Фелиш стал игроком мадридского «Атлетико» в 2019 году. «Матрасники» заплатили за него «Бенфике» 127,2 млн евро. Действующий контракт форварда с испанским клубом рассчитан до 2026 года.