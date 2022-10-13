Жоау Фелиш хочет покинуть Атлетико Мадрид

Форвард «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш хочет покинуть клуб во время январского трансферного окна. 22-летний португалец недоволен количеством игровой практики в текущем сезоне.

В последних четырех матчах он суммарно провел на поле всего 29 минут. В недавнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге» Фелиш на поле вообще не появился, и после пятой замены от Диего Симеоне сбросил манишку и прекратил разминку, сев на скамейку запасных.

Суммарно в нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отличился 3 ассистами. Контракт форварда с «Атлетико» Мадрид рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. Летом Фелиша хотел подписать «Манчестер Юнайтед».