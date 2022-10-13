Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жоау Фелиш хочет покинуть Атлетико Мадрид
Испания
13 октября 2022, 15:54 |
326
0

Жоау Фелиш хочет покинуть Атлетико Мадрид

Португалец недоволен количеством игровой практики

13 октября 2022, 15:54 |
326
0
Жоау Фелиш хочет покинуть Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Форвард «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш хочет покинуть клуб во время январского трансферного окна. 22-летний португалец недоволен количеством игровой практики в текущем сезоне.

В последних четырех матчах он суммарно провел на поле всего 29 минут. В недавнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге» Фелиш на поле вообще не появился, и после пятой замены от Диего Симеоне сбросил манишку и прекратил разминку, сев на скамейку запасных.

Суммарно в нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отличился 3 ассистами. Контракт форварда с «Атлетико» Мадрид рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. Летом Фелиша хотел подписать «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Сформирован трансферный бюджет Челси на ближайшие полгода
Президент Лацио повесил космический ценник на Милинковича-Савича
Металлист заявил на сезон бывшего игрока Днепра
Жоау Фелиш Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Футбол | 12 октября 2022, 16:00 0
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами

Сможет ли кто-то из учеников взобраться на уровень учителя?

Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Футбол | 13 октября 2022, 10:27 27
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?

Пока что планируют играть во Львове

ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Футбол | 12.10.2022, 17:11
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Футбол | 12.10.2022, 17:27
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 13.10.2022, 10:33
Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов
Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
12.10.2022, 00:35 10
Футбол
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
12.10.2022, 23:59 14
Футбол
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
12.10.2022, 08:27 4
Футбол
Хейни назвал условия для проведения боя с Ломаченко
Хейни назвал условия для проведения боя с Ломаченко
12.10.2022, 17:06 3
Бокс
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
11.10.2022, 23:12
Футбол
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
13.10.2022, 11:22
Теннис
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
11.10.2022, 18:30
Другие виды
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности