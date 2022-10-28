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Германия
28 октября 2022, 18:35 |
821
0

Поставлено под сомнение участие Нойера в предстоящем ЧМ

У наставника «Баварии» есть сомнения

28 октября 2022, 18:35 |
821
0
Поставлено под сомнение участие Нойера в предстоящем ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вероятность участия голкипера команды Мануэля Нойера в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Германии. Как известно, 36-летний страж ворот баварцев в последнее время из-за травмы не играет. О сроках его вероятного восстановления ничего не известно.

«Я не могу с самого начала сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он его сыграет. К сожалению, я не ясновидящий.

Нам хотелось бы, чтобы он смог сыграть как можно скорее, например, в выходные на следующей неделе. Но я не уверен», – рассказал Нагельсманн.

Как известно, на ЧМ-2022 сборная Германии свой первый матч проведет 23 ноября в Японией. Также в квартете выступят Испания и Коста-Рика.

Ранее сообщалось, что Нойер вместе с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер основали компанию по солнцезащитным и уходовым средствам.

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Источник El Mundo Deportivo
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