Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мхитарян повторил рекорд Ибрагимовича в еврокубках
Лига чемпионов
28 октября 2022, 17:00 |
1586
0

Мхитарян повторил рекорд Ибрагимовича в еврокубках

Хавбек забил в еврокубках уже за седьмой разный клуб

28 октября 2022, 17:00 |
1586
0
Мхитарян повторил рекорд Ибрагимовича в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

В среду, 26 октября «Интер» в пятом туре Лиги чемпионов дома разгромил «Викторию» Пльзен со счетом 4:0 и обеспечил себе выход в плей-офф.

Первый гол в этом матче забил хавбек Генрих Мхитарян. Для него это первый гол в еврокубках за «Интер». «Нерадзурри» стали уже седьмым клубом в карьере Мхитаряна, в составе которого он забивал в еврокубках. Это повторение рекорда Златана Ибрагимовича, Джона Карью и Адриана Муту.

Кроме «Интера», Мхитарян забивал в еврокубках в составе донецких «Металлурга» и «Шахтера», «Боруссии» Дортмунд, «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ромы».

По теме:
ХАВИ: «Мы еще можем провести этот сезон успешно»
Экс-защитник Наполи и Интера обезвредил преступника, который напал на Мари
Динамо четвертый раз в истории сумело отыграть фору в два гола в еврокубке
Генрих Мхитарян Интер Милан Златан Ибрагимович Джон Карью Адриан Муту цифры и факты Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 октября 2022, 22:10 0
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера
Футбол | 28 октября 2022, 11:42 4
Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера
Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера

Михаила не остановить

Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Футбол | 27.10.2022, 23:53
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
Другие виды | 28.10.2022, 10:56
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Футбол | 28.10.2022, 03:45
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
27.10.2022, 12:05 14
Футбол
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
27.10.2022, 21:03 1
Бокс
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
26.10.2022, 17:51
Футбол
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
28.10.2022, 13:59
Теннис
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
26.10.2022, 16:50 1
Война
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
27.10.2022, 12:35 45
Футбол
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 93
Футбол
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
26.10.2022, 16:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности