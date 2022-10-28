Мхитарян повторил рекорд Ибрагимовича в еврокубках

В среду, 26 октября «Интер» в пятом туре Лиги чемпионов дома разгромил «Викторию» Пльзен со счетом 4:0 и обеспечил себе выход в плей-офф.

Первый гол в этом матче забил хавбек Генрих Мхитарян. Для него это первый гол в еврокубках за «Интер». «Нерадзурри» стали уже седьмым клубом в карьере Мхитаряна, в составе которого он забивал в еврокубках. Это повторение рекорда Златана Ибрагимовича, Джона Карью и Адриана Муту.

Кроме «Интера», Мхитарян забивал в еврокубках в составе донецких «Металлурга» и «Шахтера», «Боруссии» Дортмунд, «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ромы».