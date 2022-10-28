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  4. Белинский вылетел в четвертьфинале турнира в Кувейте
ITF
28 октября 2022, 15:34 |
40
0

Белинский вылетел в четвертьфинале турнира в Кувейте

Украинец проиграл Александру Бакши

28 октября 2022, 15:34 |
40
0
Белинский вылетел в четвертьфинале турнира в Кувейте
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский вылетел в четвертьфинале хардового турнира ITF в Аль-Захре (Кувейт). В трех сетах он проиграл грузину Александру Бакши.

1/4 финала

Вячеслав Белинский (Украина, 3) – Александр Бакши (Грузия, 6) – 3:6, 6:3, 6:7 (2)

Вчера в 1/8 финала Белинский обыграл Пручию Исаро.

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Источник Sport.ua
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