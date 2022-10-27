ITF27 октября 2022, 13:12 | Обновлено 27 октября 2022, 13:13
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18-летний украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Кувейте
Вячеслав Белинский обыграл представителя Таиланда в трех сетах
27 октября 2022, 13:12 | Обновлено 27 октября 2022, 13:13
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18-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 623) в 1/8 финала хардового 15-тысячника в Аль-Захре (Кувейт) в трех сетах обыграл Пручию Исаро (Таиланд, ATP 1492) за 2 часа и 19 минут.
ITF M15 Аль-Захра. Хард. 1/8 финала
Вячеслав Белинский (Украина) – Пручия Исаро (Таиланд) – 3:6, 6:1, 6:3
В четвертьфинале турнира Вячеслав встретится с шестым сеяным турнира Александром Бакши (Грузия, ATP 781).
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