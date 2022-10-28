Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Мы еще можем провести этот сезон успешно»
Лига чемпионов
28 октября 2022, 15:20 |
103
3

ХАВИ: «Мы еще можем провести этот сезон успешно»

Наставник «Барселоны» - о вылете из Лиги чемпионов

28 октября 2022, 15:20 |
103
3
ХАВИ: «Мы еще можем провести этот сезон успешно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что команде не стоит посыпать голову пеплом после раннего вылета из Лиги чемпионов:

«Мы поговорили о том, что нужно сменить чип и что мы на хорошем ходу в Ла Лиге. Обсудили все произошедшее в ЛЧ. Мы были самокритичны по отношению к себе, но в больших матчах нам чего-то не хватало.

Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул, с этим настроем нужно двигаться дальше. Случившееся в Лиге чемпионов – провал, но мы еще можем провести этот сезон успешно».

По теме:
Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера
ВИДЕО. Какой гол! Шахтер смакует шедевр Мудрика в матче с Селтиком
Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
Хави Барселона Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 28 октября 2022, 02:17 1
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис

Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке

Динамо в Лиге Европы: ни обещаний, ни извинений
Футбол | 28 октября 2022, 11:50 5
Динамо в Лиге Европы: ни обещаний, ни извинений
Динамо в Лиге Европы: ни обещаний, ни извинений

Валерий Василенко итожит бесславный вылет «бело-синих» из еврокубков

Андрей ВОРОБЕЙ: «У игроков Динамо нет слаженности. Каждый сам за себя»
Футбол | 28.10.2022, 11:00
Андрей ВОРОБЕЙ: «У игроков Динамо нет слаженности. Каждый сам за себя»
Андрей ВОРОБЕЙ: «У игроков Динамо нет слаженности. Каждый сам за себя»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Футбол | 28.10.2022, 03:45
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика
Футбол | 28.10.2022, 07:55
Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика
Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перец
Прям як Луческу
Ответить
+1
Віталій Ткачук
Ну-ну. Вас ще зараз більш-менш організована команда з ЛЄ виб'є, і в Ла Лізі на фарті постійно не будете перемагати. В ДК хоч тренер підстаркуватий, а цей молодий, результати ніякі, а він не йде. Класний ж футболіст був...
Ответить
0
Денис Александров
но это не точно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
26.10.2022, 17:51
Футбол
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
27.10.2022, 21:41 100
Футбол
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 93
Футбол
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
26.10.2022, 10:39 3
Бокс
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине
27.10.2022, 21:45 12
Бокс
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
26.10.2022, 11:45 26
Футбол
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
27.10.2022, 21:03 1
Бокс
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
27.10.2022, 12:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности