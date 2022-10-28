ХАВИ: «Мы еще можем провести этот сезон успешно»
Наставник «Барселоны» - о вылете из Лиги чемпионов
Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что команде не стоит посыпать голову пеплом после раннего вылета из Лиги чемпионов:
«Мы поговорили о том, что нужно сменить чип и что мы на хорошем ходу в Ла Лиге. Обсудили все произошедшее в ЛЧ. Мы были самокритичны по отношению к себе, но в больших матчах нам чего-то не хватало.
Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул, с этим настроем нужно двигаться дальше. Случившееся в Лиге чемпионов – провал, но мы еще можем провести этот сезон успешно».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке
Валерий Василенко итожит бесславный вылет «бело-синих» из еврокубков