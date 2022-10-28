ХАВИ: «Мы еще можем провести этот сезон успешно»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что команде не стоит посыпать голову пеплом после раннего вылета из Лиги чемпионов:

«Мы поговорили о том, что нужно сменить чип и что мы на хорошем ходу в Ла Лиге. Обсудили все произошедшее в ЛЧ. Мы были самокритичны по отношению к себе, но в больших матчах нам чего-то не хватало.

Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул, с этим настроем нужно двигаться дальше. Случившееся в Лиге чемпионов – провал, но мы еще можем провести этот сезон успешно».