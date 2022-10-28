Украина. Премьер лига28 октября 2022, 14:59 | Обновлено 28 октября 2022, 15:04
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ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
Вероятно, рекорд результативности УПЛ устоит
28 октября 2022, 14:59 | Обновлено 28 октября 2022, 15:04
2481
3
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в середине октября травмировался в благотворительном матче.
Тогда в Луцке играли легенды украинского футбола и звезды «Волыни». Селезнев усилил последних, но на поле получил травму ахилла и заметно хромал после финального свистка.
«Чувствую себя очень плохо», – признался тогда Селезнев.
Если посмотреть на фото с того поединка, то у Евгения присутствует лишний вес, о котором ранее говорил Владимир Шаран.
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Комментарии 3
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Та все, який рекорд? Навіщо далі ганьбитися? Пора закінчувати кар'єру, інколи грати в благодійних матчах, але не ставати на тренерську стезю, бо ще більше зганьбиться.
Отговорила роща золотая
А які гарні щічки 😁
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