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  4. ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 14:59 | Обновлено 28 октября 2022, 15:04
2481
3

ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев

Вероятно, рекорд результативности УПЛ устоит

28 октября 2022, 14:59 | Обновлено 28 октября 2022, 15:04
2481
3
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в середине октября травмировался в благотворительном матче.

Тогда в Луцке играли легенды украинского футбола и звезды «Волыни». Селезнев усилил последних, но на поле получил травму ахилла и заметно хромал после финального свистка.

«Чувствую себя очень плохо», – признался тогда Селезнев.

Если посмотреть на фото с того поединка, то у Евгения присутствует лишний вес, о котором ранее говорил Владимир Шаран.

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Евгений Селезнев травма ахилла благотворительные матчи Олег Собуцкий
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Комментарии 3
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Віталій Ткачук
Та все, який рекорд? Навіщо далі ганьбитися? Пора закінчувати кар'єру, інколи грати в благодійних матчах, але не ставати на тренерську стезю, бо ще більше зганьбиться.
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Отговорила роща золотая
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vitaha33
А які гарні щічки 😁
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