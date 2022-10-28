ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в середине октября травмировался в благотворительном матче.

Тогда в Луцке играли легенды украинского футбола и звезды «Волыни». Селезнев усилил последних, но на поле получил травму ахилла и заметно хромал после финального свистка.

«Чувствую себя очень плохо», – признался тогда Селезнев.

Если посмотреть на фото с того поединка, то у Евгения присутствует лишний вес, о котором ранее говорил Владимир Шаран.