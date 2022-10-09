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  4. ШАРАН: «Селезнев пока не готов, чтобы усилить нашу команду. Вес не в норме»
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 22:16 | Обновлено 09 октября 2022, 22:25
315
1

ШАРАН: «Селезнев пока не готов, чтобы усилить нашу команду. Вес не в норме»

Главный тренер «Миная» прокомментировал матч УПЛ против «Кривбасса»

09 октября 2022, 22:16 | Обновлено 09 октября 2022, 22:25
315
1
ШАРАН: «Селезнев пока не готов, чтобы усилить нашу команду. Вес не в норме»
fckryvbas.com. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран на пресс-конференции прокомментировал матч 6-го тура УПЛ против криворожского «Кривбасса» (0:0):

– Сегодня мы проигрывали много борьбы во время стандартных положений. Хотя создали свои три момента, которые должны были реализовываться. Провели пять замен, но они не смогли усилить игру. Будем разбираться, почему так вышло.

Что касается соперника, то «Кривбасс» занимает не свое место в таблице. Юрию Вернидубу нужно время и терпение, чтобы построить команду.

– Вы выпустили на замену после перерыва Колесника, но потом по ходу второго тайма его заменили Коломойцем. Почему?

– Если вы смотрели футбол, то видели, он не выполнял то, что от него требовалось. Он должен был цепляться за мячи, чтобы поддерживать наших полузащитников. Он выпал из игры, ему нужно работать над собой. В психологическом плане, в первую очередь. И все будет хорошо. У него хорошие перспективы, ведь есть хорошие данные. Надо только перестроиться в плане психологии. В целом, все нападающие сыграли сегодня не так, как мы планировали.

– Когда вернется на поле Селезнев?

– Увидим. Когда будет в норме его вес, а я буду доволен его тренировочным процессом. Пока он не готов, чтобы усилить нашу команду.

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Источник ФК Кривбасс
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romanchik.8409
В межсезонье походу
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