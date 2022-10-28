Экс-защитник Наполи и Интера обезвредил преступника, который напал на Мари

Вчера информационное пространство всколыхнула новость о том, что защитник «Монцы» Пабло Мари стал жертвой вооруженного нападения и получил ножевое ранение. Суммарно пострадали 6 человек, один мужчина погиб.

Теперь же стало известно, что в этой истории есть еще один футбольный след. Преступника сумел обезвредить 51-летний Массимо Тарантино – известный в прошлом защитник.

Тарантино выступал за ряд итальянских клубов, среди которых «Наполи», «Интер» и «Болонья». Провел 203 матча в Серии А, в 1990 году стал чемпионов Италии в составе «Наполи» Диего Марадоны.

«Я ничего особенного не сделал, я не герой», – заявил Тарантино.