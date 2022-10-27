Бывшего защитника Арсенала ранил ножом сумасшедший
Нападение на Пабло Мари состоялось недалеко от Милана
Центральный защитник Пабло Мари, контракт которого принадлежит «Арсеналу», получил ножевое ранение от сумасшедшего в торговом центре недалеко от Милана.
Сообщается, что 29-летний испанец среди шести пострадавших, сейчас он в больнице.
Отметим, что Пабло Мари с лета защищает цвета «Монцы», куда перешел на правах аренды.
В текущем сезоне испанец сыграл 8 матчей в Серии А и даже забил один гол.
Обновлено: генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани заявил, что Пабло Мари ничего не угрожает, поскольку его травмы не опасны для жизни.
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