Микель АРТЕТА: «Арсенал должен перезагрузиться»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение 0:2 от ПСВ в пятом туре Лиги Европы:

«Я очень разочарован. Это конец длительной серии, в которой мы выиграли много игр, и сегодня произошло наше первое поражение с начала сентября, так что мы должны перезагрузиться. Поздравляем ПСВ – сегодня они были лучшей командой.

Мы были далеко не на своем уровне, и мы знаем, что в Европе очень тяжело побеждать. Мы не получили никакого контроля и мяча в тех зонах, в которых это планировали.

Действительно тяжело выигрывать каждую игру в Европе. Мы находимся в действительно хорошем положении. Сегодня разочарованы, но нет времени жалеть себя. Надо реагировать. В воскресенье у нас очень важная игра, а потом мы будем готовиться к «Цюриху». Мы должны быть гораздо лучше, чем были сегодня».