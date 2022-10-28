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  4. Микель АРТЕТА: «Арсенал должен перезагрузиться»
Лига Европы
28 октября 2022, 14:13 |
461
0

Микель АРТЕТА: «Арсенал должен перезагрузиться»

Наставник «Канониров» – о поражении от ПСВ

28 октября 2022, 14:13 |
461
0
Микель АРТЕТА: «Арсенал должен перезагрузиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение 0:2 от ПСВ в пятом туре Лиги Европы:

«Я очень разочарован. Это конец длительной серии, в которой мы выиграли много игр, и сегодня произошло наше первое поражение с начала сентября, так что мы должны перезагрузиться. Поздравляем ПСВ – сегодня они были лучшей командой.

Мы были далеко не на своем уровне, и мы знаем, что в Европе очень тяжело побеждать. Мы не получили никакого контроля и мяча в тех зонах, в которых это планировали.

Действительно тяжело выигрывать каждую игру в Европе. Мы находимся в действительно хорошем положении. Сегодня разочарованы, но нет времени жалеть себя. Надо реагировать. В воскресенье у нас очень важная игра, а потом мы будем готовиться к «Цюриху». Мы должны быть гораздо лучше, чем были сегодня».

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Микель Артета Арсенал Лондон ПСВ Лига Европы
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Источник Sky Sports
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