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Лига Европы
28 октября 2022, 13:42 | Обновлено 28 октября 2022, 13:50
206
0

Динамо четвертый раз в истории сумело отыграть фору в два гола в еврокубке

Для украинских клубов это 12-й подобный камбек в еврокубках

28 октября 2022, 13:42 | Обновлено 28 октября 2022, 13:50
206
0
Динамо четвертый раз в истории сумело отыграть фору в два гола в еврокубке
ФК АЕК Ларнака

«Динамо», уступая 1:3 АЕКу по ходу матча, сумело избежать поражения. Это четвертый подобный камбек киевлян в еврокубках.

Ранее, проигрывая 0:2, бело-синие одержали волевую победу над московским «Спартаком» в групповом раунде Лиги чемпионов-1994/95 и над сербским «Партизаном» в групповом турнире Лиги Европы-2017/18, а также добились ничейного результата с датским «Ольборгом» в третьем квалификационном раунде ЛЧ-1999/2000.

Всего же украинские клубы отыгрывали фору в два гола в еврокубках 12 раз. Помимо киевлян это трижды удавалось «Шахтеру», дважды - «Днепру», по разу - «Александрии», «Металлисту» и донецкому «Металлургу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

14.09.1994

ЛЧ

ГТ

Динамо

Спартак М (д)

3:2

25.08.1999

ЛЧ

КР3

Динамо

Ольборг (д)

2:2

19.09.2002

КУ

1/64

Металлург Д

Вердер (д)

2:2

11.08.2005

КУ

КР2

Днепр

Бананц (г)

4:2

22.07.2006

КИ

Р3

Днепр

Марсель (д)

2:2

26.08.2010

ЛЕ

КР2

Металлист

Омония (д)

2:2

28.09.2017

ЛЕ

ГТ

Динамо

Партизан (г)

3:2

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Динамо З (г)

3:3

07.11.2019

ЛЕ

ГТ

Александрия

Сент-Этьен (д)

2:2

27.02.2020

ЛЕ

1/16

Шахтер

Бенфика (г)

3:3

25.08.2021

ЛЧ

КР4

Шахтер

Монако (д)

2:2

27.10.2022

ЛЕ

ГТ

Динамо

АЕК Л (г)

3:3

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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