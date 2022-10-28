Динамо четвертый раз в истории сумело отыграть фору в два гола в еврокубке
Для украинских клубов это 12-й подобный камбек в еврокубках
«Динамо», уступая 1:3 АЕКу по ходу матча, сумело избежать поражения. Это четвертый подобный камбек киевлян в еврокубках.
Ранее, проигрывая 0:2, бело-синие одержали волевую победу над московским «Спартаком» в групповом раунде Лиги чемпионов-1994/95 и над сербским «Партизаном» в групповом турнире Лиги Европы-2017/18, а также добились ничейного результата с датским «Ольборгом» в третьем квалификационном раунде ЛЧ-1999/2000.
Всего же украинские клубы отыгрывали фору в два гола в еврокубках 12 раз. Помимо киевлян это трижды удавалось «Шахтеру», дважды - «Днепру», по разу - «Александрии», «Металлисту» и донецкому «Металлургу».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14.09.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Спартак М (д)
|
3:2
|
25.08.1999
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Ольборг (д)
|
2:2
|
19.09.2002
|
КУ
|
1/64
|
Металлург Д
|
Вердер (д)
|
2:2
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Днепр
|
Бананц (г)
|
4:2
|
22.07.2006
|
КИ
|
Р3
|
Днепр
|
Марсель (д)
|
2:2
|
26.08.2010
|
ЛЕ
|
КР2
|
Металлист
|
Омония (д)
|
2:2
|
28.09.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Партизан (г)
|
3:2
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Динамо З (г)
|
3:3
|
07.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Александрия
|
Сент-Этьен (д)
|
2:2
|
27.02.2020
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Бенфика (г)
|
3:3
|
25.08.2021
|
ЛЧ
|
КР4
|
Шахтер
|
Монако (д)
|
2:2
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
АЕК Л (г)
|
3:3
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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