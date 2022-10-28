Динамо четвертый раз в истории сумело отыграть фору в два гола в еврокубке

«Динамо», уступая 1:3 АЕКу по ходу матча, сумело избежать поражения. Это четвертый подобный камбек киевлян в еврокубках.

Ранее, проигрывая 0:2, бело-синие одержали волевую победу над московским «Спартаком» в групповом раунде Лиги чемпионов-1994/95 и над сербским «Партизаном» в групповом турнире Лиги Европы-2017/18, а также добились ничейного результата с датским «Ольборгом» в третьем квалификационном раунде ЛЧ-1999/2000.

Всего же украинские клубы отыгрывали фору в два гола в еврокубках 12 раз. Помимо киевлян это трижды удавалось «Шахтеру», дважды - «Днепру», по разу - «Александрии», «Металлисту» и донецкому «Металлургу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 14.09.1994 ЛЧ ГТ Динамо Спартак М (д) 3:2 25.08.1999 ЛЧ КР3 Динамо Ольборг (д) 2:2 19.09.2002 КУ 1/64 Металлург Д Вердер (д) 2:2 11.08.2005 КУ КР2 Днепр Бананц (г) 4:2 22.07.2006 КИ Р3 Днепр Марсель (д) 2:2 26.08.2010 ЛЕ КР2 Металлист Омония (д) 2:2 28.09.2017 ЛЕ ГТ Динамо Партизан (г) 3:2 06.11.2019 ЛЧ ГТ Шахтер Динамо З (г) 3:3 07.11.2019 ЛЕ ГТ Александрия Сент-Этьен (д) 2:2 27.02.2020 ЛЕ 1/16 Шахтер Бенфика (г) 3:3 25.08.2021 ЛЧ КР4 Шахтер Монако (д) 2:2 27.10.2022 ЛЕ ГТ Динамо АЕК Л (г) 3:3

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.