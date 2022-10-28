ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочерью Скай.

«Переходим к выходным», – написала украинка в инстаграме, прикрепив два снимка с коляской.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.