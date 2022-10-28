Другие новости28 октября 2022, 13:59 |
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ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
Украинская теннисистка готовится к выходным
28 октября 2022, 13:59 |
937
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Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочерью Скай.
«Переходим к выходным», – написала украинка в инстаграме, прикрепив два снимка с коляской.
Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.
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