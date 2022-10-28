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28 октября 2022, 13:59 |
937
0

ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой

Украинская теннисистка готовится к выходным

28 октября 2022, 13:59 |
937
0
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
Instagram. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочерью Скай.

«Переходим к выходным», – написала украинка в инстаграме, прикрепив два снимка с коляской.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.

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Элина Свитолина lifestyle
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