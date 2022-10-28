Александр БАБИЧ: «В УПЛ Динамо еще будет прибавлять»

Известный украинский тренер Александр Бабич поделился впечатлениями от матча пятого тура Лиги Европы АЕК Ларнака – «Динамо» Киев (ничья 3:3):

«Динамо» неплохо начало игру с АЕКом, создало первый момент в матче, чем вдохновило меня. Но потом АЕК перехватил инициативу, создавал серьезные моменты и забивал зрелищные и логические голы.

На что я обратил внимание, так это функциональное состояние киевлян. Несмотря на то, что Мирча Луческу говорил об усталости команды, «Динамо» не выглядело обреченным. Очень удачно вышли на замену Гармаш и легионеры бело-синих. Киевляне при счете 3:3 могли даже победу вырвать.

Луческу принимал верные кадровые решения. Во-первых, Луческу угадал с выходом в стартовом составе Ваната, который за счет скорости на напоре держал оборону соперника в постоянном напряжении. Также, как я уже отметил, удачными были замены по ходу матча. Все динамовцы, появившиеся на поле после перерыва, были максимально заряжены на борьбу и смогли переломить уже почти проигранную игру.

При этом киевляне больше внимания должны были уделить Альтману, забившему два гола. Соперники достаточно легко преодолевали сопротивление на фланге, а Забарный с Сиротой, к сожалению, проигрывали верховую борьбу. Первый пропущенный мяч — это ошибка обоих центральных защитников, а второй — ошибка конкретно Сироты.

В целом улучшения пока нет. Если бы «Динамо» весь групповой турнир в Лиге Европы играло так, как после выхода Гармаша с легионерами в матче против АЕКа, то и итог был бы другим. Жду от киевлян больше фланговых передач, ведь это их сильная сторона.

И все же нужно признать, что в поединке 5-го тура «бело-синие» продемонстрировали характер и получили заслуженную ничью. Кроме того, теперь очевидно, что у «Динамо» есть легионеры, способные усилить игру. Теперь киевляне, конечно, будут сосредоточены на выступлении в чемпионате Украины.

От этой ничьей, безусловно, больше позитива, чем отрицательных эмоций. Хотя пропущенные голы огорчились. Но еще раз обратим внимание на то, что усталости в «Динамо» я не увидел. Напротив, заметно было, что сейчас у «бело-синих» есть лидеры на поле, есть характер. Вот только нужно подобрать ключ к этому коллективу. Приятно, что после того, как счет стал 1:3, подопечные Луческу прибавили в агрессии, чего уже давно не было. Но победа киевлян со счетом 4:3 стала бы настоящим чудом.

Гармаш? Он лидер. Это были целиком его голы. Да, Гармаш — игрок матча, но я бы еще отметил игру Буяльского, который выполнил много черновой работы — тот же пас на Ваната много чего стоит. Отмечу, что «Динамо» не хватало Шапаренко.

Что касается Ваната, его футбол пока не очень подходит под классический динамовский стиль. Однако в поединке с АЕК Ванат разнообразил игру «Динамо» и номер на поле не отбывал. У него есть перспектива, есть голевое чутье. Ванату нужно добавить в физике, заматереть. Полагаю, что свой шанс он использует хорошо.

Скажу о матче с АЕКом — я не разочарован ни игрой киевлян, ни результатом. Думаю, в чемпионате Украины «Динамо» еще будет прибавлять».